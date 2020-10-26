ATO Başkanı Baran’dan Fransız mallarını boykot çağrısına destek geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada Fransız mallarını satın almayın çağrısını Ankara Ticaret Odası (ATO) olarak desteklediklerini açıkladı.

"İYİ NİYETİ ÇOKTAN AŞTI"

Tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da Müslümanlara karşı zulüm ve şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini kaydeden Baran, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron'un teşvikiyle Fransa'da İslam dinine ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Baran, "Macron iyi niyet sınırlarını çoktan aştı. Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara kayıtsız kalmamız mümkün değil, tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor." dedi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI



Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşların Fransız markalara talep etmemesi gerektiğini belirten Baran, "Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Fransız mallarını sakın almayın