Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı.

Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen sayın Ersin Tatar'la daha mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Sayın Tatar'la kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kılıcı ve sürdürülebilir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı kabul etme yönünde bir anlayışının bulunmadığı aşikardır.

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Rumlar 1963 yılında gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Yarım asrı geçen mücadele sürecinde mevcut parametrelerle bir yere varılmayacağı anlaşılıyor. Çözüm için federasyonun artık geçerli model olamayacağını, yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştım. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmediği için hidrokarbon işbirliği çağrılarını cevapsız bıraktı.