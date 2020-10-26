Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına Başkanı Şentop'tan destek

Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:03 Son Güncelleme: 26.10.2020 19:08 ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Fransız mallarını sakın almayın

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA