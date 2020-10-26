Ermenistan çocukları cephede kullanıyor!

Azerbaycan'da 44 sivil toplum kuruluşunun imzasıyla hazırlanan başvuruda Ermenistan'ın savaşta 15 yaşın altındaki çocukları kullanarak Cenevre Sözleşmesinin çocuk haklarıyla ilgili fıkralarında yer alan ilgili maddeleri çiğnediği belirtildi. 15 yaşın altındaki çocukların Ermeni mevzilerinde olduğu görüntülerin eklendiği başvuruda uluslararası kurumlara bu konuda tedbir alınması çağrısı yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev de sosyal medya hesabında 'Azertag' internet sitesinin konuyla ilgili haberini "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" mesajıyla paylaştı. Öte yandan zafere doğru adım adım yürüyen Azerbaycan Ordusu'nun ağır kayıplar verdiği Ermeni güçleri silahlarını bırakarak mevzilerden kaçmaya devam ediyor.