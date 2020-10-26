Komandonun pençesi PKK/YPG’nin ensesinde

Yurtiçindeki operasyonlarla, terör örgütünü bitme noktasına getiren kahraman Türk komandoları, yılbaşından bu yana Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları bölgesinde de terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor. Bölgede sağlanan huzur ve güveni korumak için görev yapan TSK'nın terörle mücadeledeki en gözde birliklerinden mavi ve bordo bereli komando timleri, Türk istihbarat birimlerinin tespitleri ve arazi arama tarama faaliyetlerinde pençesini teröristlerin ensesinden indirmiyor. SABAH'ın Milli Savunma Bakanlığı verileri ve istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Mehmetçik, yılbaşından bu yana, bölgedeki TSK birliklerine ve sivil halka yönelik eylem girişiminde bulunan 453'ü ölü 675'i sağ olmak üzere toplam bin 128 PKK/YPG'li teröristti etkisiz hale getirdi.Teröristlerin sızma girişimlerine karşı her an teyakkuzda olan Mehmetçik, ağır silahlarla tehditlere anında karşılık vererek yerli ve milli üretim askeri kara gözetleme radarı ile tespit edilen terör unsurlarını tam isabetle vurarak, terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu. Komandolar teröristleri görüş ve atış sistemli, yerli ve milli savunma-taarruz silahları İHA ve SİHA'larla, nokta atışı vuruyor. Mehmetçik, bölgede yaşayan sivil halka ise sağlık, eğitim, gıda, barınma ve giyip gibi insani yardım ulaştırmak için canla başla çalışıyor. SABAH'a konuşan bölgede görev yapan bir komando birliğinin komutanı, "Terör örgütüne 7/24 terör geçit vermiyoruz. TSK birliklerine ve sivil halka yönelik eylem planlayarak Huzur ve güven ortamını bozmak için çalışan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.