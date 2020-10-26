Nihat Hatipoğlu iftiralara cevap verdi: O gençler sizin gibi onursuz değil

SABAH yazarı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçen cuma SABAH'ta "Gençleri kim zehirliyor" başlıklı yazısını gençlere ayırdı. Küpeli, dövmeli pek çok gencin kendisiyle sokakta karşılaştığında bile birlikte fotoğraf çektirmek istediğini belirtip, bir ilde ise elinde bira ile dört genç kızın kendisini gördüğünde edeplerinden birayı sakladıklarını yazdı. Yazısının devamında ise "Gençler İmam Hatip, Kuran Kursu, samimi dindarların olduğu dürüst, düzgün dernekler yerine buralarda mı takılsınlar?" diye sorarak, dini kurumların kasıtlı olarak hedef alındığını belirtip, gençleri başka yerlere savurmaya çalışanlara dikkat çekti.Milletin değerleriyle barışamayan malum çevreler ise sosyal medyadan topladıkları ve başka otellere ait fotoğraflar eşliğinde, Hatipoğlu hakkında linç girişimine başladı. Önce, "Nihat Hatipoğlu gençleri hedef aldı" başlıklı bir haber servis eden Cumhuriyet, ardından "Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde" yalanına yer verdi. OdaTV ise, "Nihat Hatipoğlu fena yakalandı" diyerek bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğrafa dayanarak, Hatipoğlu'na ait otelde içki satıldığı yalanını yazdı.İftiralara bir açıklama yaparak tepki gösteren Hatipoğlu ise ailesine ait butik bir oteli olduğunu belirterek, burada kesinlikle içki satılmadığını, dışarıdan getirilmesine müsaade edilmediğini belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, otelin alkolsüz konseptiyle hizmet verdiğini, evlenme cüzdanı olmayan çiftlerin otele alınmadığını belirten Hatipoğlu, "Buna rağmen burada içki verildiği gibi alçakça, onursuzca, rezilce bir sahte haber yapıldı. Başka otellerden alınan görüntüler buraya ait gibi sunuldu. Bilinen bazı haber siteleri de utanmadan bu yalana ortak oldular. Yazıklar olsun. Hiç mi utanmadınız. Aklınızca dün yazdığım bira ile ilgili yazımdan intikam aldınız. Siz, (orada bira içen çocuklar da bizim evlatlarımız, onları dışlamayalım) dediğim gençlerin ayaklarına toz olamazsınız. O gençlerin hiç biri bu yalan haberi üretenler gibi onursuz değil. Hesap günü gelir elbet" ifadelerine yer verdi.