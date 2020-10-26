Oyunlarını bozduk bizi hedefe koydular

Recep Tayyip Erdoğan dün, Başbakan olarak 13, Başkan olarak 6'ncı defa gittiği Malatya'da sevgi gösterileriyle karşılandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Malatya 7'nci Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasının satırbaşları:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı | Video

BİR YANDA GÖZÜ MİLLETE BAKANLAR BİR YANDA JAKOBENLER: Türkiye'nin demokrasi mücadelesi birçok şeyi ifade eder. Bir yanda halka rağmen sözde halkçılık ve darbeyle dış destekle jakoben bir bakış, diğer yanda gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan anlayış.

MAZLUMLARIN YANINDA OLMAK İÇİN İZİN ALMAYIZ: Suriye'de 4 milyon insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi orada briket evler yapıyoruz. Evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştiriyoruz. Bize destek için söz verenler 50 dereden su getirdi. Biz Batı'dan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridoru oluşturma gayretleriyle karşılaştık. İşte Fırat'ın doğusu. Libya'da ülkenin meşru yönetimine karşı darbeci ve işgalcilere destek olunması ile karşılaştık. Oradaki kardeşlerimizin daveti ile Libya'dayız. Suriye'de Suriye halkının davetiyle oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklemeyiz. Zalim Esad işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız. Mazlumların yanında olmak için izin almayız. Hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek yanlışımız olmadı.



YAPTIRIMIN NE İSE YAP GEÇ KALMA! BİZ KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz diye suçlanıyoruz. Bazı Amerikalılar İlham Aliyev kardeşimizi arıyor. 'Sizin yanınızda kim olduğunu biz biliyoruz' diyorlar. Ee Türkiye var! 'Yeri gelirse onlara da yaptırım uygularız' diye tehdit ediyorlar. Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın ne ise geç kalma yap! F-35'leri vermediniz, Patriot'ları vermediniz, S400'leri 'Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Kabile devleti değil Türkiye'yiz biz! Zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecek. Oyunlarını bozduk. Bu yüzden bizi hedef tahtasına koyuyorlar. Türkiye'nin bölgesel mücadelesini yürütürken en küçük taviz vermiyoruz. Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam.



MACRON VE WİLDERS'E TEPKİ: KENDİNİZE BAKIN HADDİNİZİ BİLİN

FRANSA'NIN başındaki zat. Şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan... Ya önce sen kendine bak. Dün de söyledim. Bu bir vaka. Bir kontrolden geçmesi lazım bunun. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsvettesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bir defa sen haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Sizin kitabınızda var. Haddini bileceksin. Faşizm de Nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz siz! Topraklarımız barındırdığımız, beslediğimiz mazlumlarla dolu. Sizin kulağınız var duymuyor. Gözünüz var görmüyor. Ağzınız var hakikati konuşamıyor. Faşist sizsiniz.

