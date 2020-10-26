SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

Türkiye1de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilen corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Yaz aylarında düşüş gösteren ancak hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle birlikte artışa geçen koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri, pandemi başlangıcından bu yana Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta verileriyle günlük korona tablosu şeklinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerek Twitter'dan gerekse Bilim Kurulu Toplantısı günlerinde canlı yayın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Bakan Koca tarafından bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) paylaşılması beklenen 26 Ekim korona tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 26 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırma yapmayı sürdürüyor…
Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 26 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberlerine bu başlık altından erişebilirsiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.
Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.
Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin