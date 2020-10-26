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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

SON DAKİKA! korona tablosu: 26 Ekim ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? günlük son durum tablosu

Dünya gemlindeki diğer tüm ülkelerin ardından geçtiğimiz Mart ayında ’de etkisini gösteren corona virüs pandemisiyle ilgili son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. 11 Mart tarihinde ilk teşhisi konulan salgınla ilgili olarak koronavirüs vaka ve ölü sayıları uzman ekiplerinin araştırmaları sonucu elde edilen entübe, yoğun bakım ve sayıları günlük korona tablosu formatıyla Sağlık Bakanı Dr. tarafından vatandaşlarımıza duyuruluyor. Bu bağlamda Bakan Koca’nın korona tablosunu paylaşmasını bekleyenler 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:46 Son Güncelleme: 26.10.2020 18:46 ABONE OL
SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

Türkiye1de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilen corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Yaz aylarında düşüş gösteren ancak hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle birlikte artışa geçen koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri, pandemi başlangıcından bu yana uzmanları tarafından entübe, yoğun bakım ve verileriyle günlük korona tablosu şeklinde Sağlık Bakanı tarafından gerek Twitter'dan gerekse Bilim Kurulu Toplantısı günlerinde canlı yayın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Bakan Koca tarafından bugün ( 2020 Pazartesi) paylaşılması beklenen verilerini öğrenmek isteyenler 26 Ekim 'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırma yapmayı sürdürüyor…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (26 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 26 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberlerine bu başlık altından erişebilirsiniz…

SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.

SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.

SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.

SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin

SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.

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SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu
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