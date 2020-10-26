Son dakika: Alibeyköy barajında sular çekildi... Otlar insan boyuna ulaştı

İstanbul'dan son dakika haberi... İstanbul'da uzun zamandır alarm zilleri çalan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'nın son durumu ürkütücü boyutlara ulaştı. Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda su oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi. Suların çekildiği bölgede hayvanların otladığı, otların da insan boyuna ulaştığı görüldü.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı, otların insan boyuna ulaştığı görüldü.
İstanbul'da sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, 2014'teki 15.25'lük en düşük seviyesinin ardından bu yıl Eylül ayında 30.89'a geriledi.
Alibeyköy Barajında 2019 Ekim ayında yapılan ölçümlerde yüzde 34.87 olan doluluk oranı, 2020 Ekim ayı itibariyle yüzde 22.55 seviyesine düştü. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2010 Ekim ayında yüzde 15.76 olarak görüldü.
Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü. Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu havadan görüntülendi.
EKİM AYINDA YAĞAN YAĞMURLARIN ETKİSİ OLMADI
Son günlerde yağan yağmurların barajlara etki etmediğini ifade eden İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a iki haftadır yağan yağışların barajlara faydası olmadı. Çünkü o yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti" açıklamasında bulunmuştu.
"YAĞMURUN YAVAŞ YAVAŞ YAĞMASI GEREKİYOR"
Kış aylarında yağacak yağışların barajlar için önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında şunları kaydetti: Türkiye'de içme suyu açısından en önemli şey yaz aylarındaki yağış değil, kış aylarındaki yağıştır. Su yılı bizde 1 Ekim'de başlar. 1 Ekim'den 1 Ekim'e kadar bilançoyu değerlendiririz. Kış aylarında gök gürültülü şimşekli yağışların olmaması gerekiyor. Yağmurun yavaş yavaş yağması gerekiyor. Yağışın bir anda yere düşüp yüzeysel akışlarla denize gitmemesi lazım. Yavaş yağması lazım ki toprak çekecek dolayısıyla göller ve içme suyundaki havzalar dolacak. Sanıyorum ki yüzde 35 civarında doluluk oranı. Burada büyük göllere bakmamız lazım. Yani Darlık, Terkos, Küçükçekmece'deki doluluğa bakmak lazım. Ufak barajlara bakarak doluluk oranı çıkarmak yanıltır.
"İKİ HAFTADIR YAĞAN YAĞIŞLARIN BARAJLARA FAYDASI OLMADI"
"İstanbul'a iki haftadır yağan yağışların barajlara faydası olmadı. Çünkü o yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti. Bundan sonra gök gürültülü yağışlar bitiyor. Yer seviyesi soğudu artık. Gök gürültülü yağışları olduğu zamanlarda 30 derece sıcaklık vardı. O sıcaklarda üzerine gelen soğuk hava kümülonimbüs bulutlarını meydana getirdi ve şimşekler, dolular meydana geldi. Bunlar kuraklığın habercisidir aslında. 'Bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı ne kuraklığı' deniyor. Evet kuraklıktan bahsediyoruz. Yağışların böyle olmaması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar değil, yavaş yavaş yağan yağışların olması lazım ki yer altı sularına etki etsin ki bunlardan barajlar faydalansın. Böyle bardaktan boşalırcasına yağdığı zaman denizlere gidiyor, yer altı kaynaklarına ulaşmıyor. Bu yüzden bu seneki yağışlar önemli. Bu yılın analizlerini yaptığımız zaman parlak bir gelecek görünmüyor. Yağışların düşük geçeceğini görüyoruz"
İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR 16-17 MİLYONLUK NÜFUSTA SADECE 5 MİLYON KİŞİYE YETER
İstanbul'daki barajların şu anda sadece 5 milyonluk nüfusa yetebileceğini söyleyen Prof. Dr. Şen açıklamasında şunları kaydetti: 2018 ve 2020 yıllarını ele aldığımızda şubat, mart, nisan ayı dünyada bile çok sıcak geçti. Türkiye'de yz ayı yine 2,4 derece sıcaklık artışıyla geçti. Bunlar önemli sıcaklık artışları. Bu sıcaklık artışları devam ediyor. Kışa da giriyoruz. Kar yağışı da sıcaklığa bağlıdır.
Kritik sıcaklığa gelmezse yani 5 derecenin altına düşmezse kar yağmaz. İstanbul'a senelerdir yağmıyor. İstanbul'a senelik 700 kilogram yağmur yağıyor. Her yıl 700 kilogram yine yağıyor ama aşırı yağış olduğu için bir faydası olmuyor. Barajların doluluk oranlarına baktığımızda 2014 yılından sonraki en düşük seviyedeyiz. İstanbul'daki barajlar 16-17 milyonluk nüfusta sadece 5 milyon kişiye yeter. Bir de kuraklık olduğunu düşünün o zaman problem çıkar.