Son dakika haberleri: İzmir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

İZMİR'DE FLAŞ KORONAYA KARŞI TEDBİR KARARLARI

Son dakika haberi: Türkiye'nin birçok yerinde koronavirüse karşı mücadele devam ediyor. İzmir'de de salgına karşı yeni tedbir kararları alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sürekli olarak uyarılarda bulunduğu bu dönemde tedbirlerin arttığı görülyor. İzmir'de hangi tedbirler alındı? İşte detaylar...

İhtiyaç duyulması halinde ehliyeti olan kamu personeli, şoför olarak görevlendirilebilecek. Bankalarda hizmet almak için gelenlere, HES kodu sorgulaması yapılacak. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanarak ek kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, belediyelerin, kolluk araçlarının, camilerin ses sistemlerinden, diğer iletişim kanallarından maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralı konusunda duyurular yapılması kararlaştırıldı.