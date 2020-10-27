Akşener, bizi vitrin süsü olarak kullandı

Partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için, 'FETÖ'cüdür' diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan sonra benzer bir çıkış da eski İYİ Partili Ali Türkşen'den geldi.Katıldığı canlı yayında konuşan Türkşen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandığını iddia etti.Akşener'in FETÖ ile mücadele eden isimleri dışarıda bıraktığını söylen Türkşen, "Siz Türkiye'nin siyasi arenasına 'Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ'nün zerresi bizim içimize giremez' diye yola çıkıp ondan sonra FETÖ'den mağdur olmuş üçü Balyoz-Ergenekon'da hapis yatmış Ali Aydın, Vedat Yenerer, Ali Türkşen, 15 Temmuz'da vücuduna kurşun isabet eden Fatih Eryılmaz'ı alıyorlar da ondan sonra 'FETÖ asla içimize giremez' deyip bu dört kişiden birini Meclis'e sokamıyorsanız hikaye anlatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.