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Bakan Pakdemirli'den ve 'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok

Tarım ve Orman Bakanı , 'ın İskenderun ve 'in Anamur ilçesindeki orman yangınlarının devam ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 21:10 ABONE OL
Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok

Pakdemirli, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde orman yangını çıkan bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ülke genelinde meydana gelen yangınlarla ilgili bilgi verdi.

Toplam 17 meydana geldiğini aktaran Pakdemirli, "Bugün itibarıyla ülkemizde 14 yangın ve 3 zirai yangın olmak üzere Orman Teşkilatı 17 yangınla mücadele etti. 2'si hariç diğerlerinin hepsi kontrol halinde, soğutma faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.

Pakdemirli, 'in Anamur ilçesindeki yangına ilişkin, "Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının da kısmi şekilde kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, 'ın İskenderun ilçesindeki yangınla ilgili şöyle konuştu:

Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok

"Bugün 14.25 sularında çıkan ve 14.35'te ilk müdahalenin yapıldığı bu yangına 139 arazöz, 15 dozer, 650 personel müdahale ediyor. Meteorolojik koşulların zor 30 derece sıcaklığın olduğu, nemin 30 civarında gittiği koşullar altında bugün maalesef tabii ki sarp coğrafi koşullar altında ilerledi. Tabii ki buradaki önceliğimiz yerleşim yerleri. Sarıseki'de bazı tahliyeler ihtiyaten yapılmış ancak vatandaşlar da bu evlerine geriye döndü. Yangının çıkış sebebi olarak da otoban kenarından çıktığı varsayılıyor. Bununla ilgili de herhangi bir bağlantı valiliğimiz tarafından şu anda bulunmadı. Arkamda yer alan özellikle taş ocağının karşı tarafı kuzey olarak arkada görülen yangın şu an da en büyük odak noktamız. Tabii ki coğrafi şartların sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerinin de devam ediyor olması biraz daha çalışma koşullarımızı zorluyor ancak inşallah en kısa zamanda kontrol altına alma konusunda da arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar."

Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok

Sabotaj ihtimali
Pakdemirli, bir gazetecinin yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var."

Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok

Bakan Pakdemirli, yangının yerleşim yerlerine sıçrama durumuna ilişkin bir soruyu, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok. Sadece bir tane evde ufak bir zarar olduğu söyleniyor." şeklinde cevapladı.

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Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok
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