Bakan Pakdemirli'den Hatay ve Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama! Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok

Pakdemirli, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde orman yangını çıkan bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ülke genelinde meydana gelen yangınlarla ilgili bilgi verdi.

Toplam 17 yangın meydana geldiğini aktaran Pakdemirli, "Bugün itibarıyla ülkemizde 14 yangın ve 3 zirai yangın olmak üzere Orman Teşkilatı 17 yangınla mücadele etti. 2'si hariç diğerlerinin hepsi kontrol halinde, soğutma faaliyetleri devam ediyor." diye konuştu.

Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki yangına ilişkin, "Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil." diye konuştu.