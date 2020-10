Gemilerle akaryakıt getirip tankerlerle kaçakçılık yapan çete deşifre oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığın önlenmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında ekipler, 28 Eylül günü Küçükçekmece'de bir takım kişiler tarafından denizden gelen gemilerle karaya motorin indirildiğini daha sonra motorinlerin araçlara yüklenerek piyasaya veya üçüncü kişilere piyasanın altında sattıklarını tespit etti.

30 BİN LİTRE KAÇAK MOTORİN ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet güçleri takibe aldığı çeteyi an be an izleyerek gemiden alınan kaçak motorinlerin nasıl tankerlere yüklendiğini ve piyasaya sürülmek için yürüttükleri çalışmayı izledi. Belirli bir süre yapılan fiziki takibin ardından farklı günlerde yapılan kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenlendi. Farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda sırasıyla denizden karaya indirilen 5 bin, 2 bin, 5 bin 900, 4 bin, 650, 460, 5 bin, 2 bin 500 ve 5 bin litre olmak üzere toplamda 30 bin 510 litre kaçak akaryakıt satışa hazır haldeyken ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ VE ÜYELERİ TUTUKLANDI

Akaryakıt çetesine yönelik aylar süren takibin ardından örgüte liderlik yapan Uğur G., ile birlikte örgütte yöneticilerinde bulunduğu toplamda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.