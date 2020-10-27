Rezil paylaşıma tepki yağdı

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, önceki gün oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakarette bulundu.Bir tribüne yerleştirilen "Trabzon şehri yeryüzünden silinsin" yazılı fotoğrafı paylaşan Kılınç, altına da "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin a... s..." şeklinde rezil ifadeler kullandı.Paylaşım sosyal medyada sert tepki görünce hesabını kapatan Kılınç, ardından hesabını tekrar açarak özür videosu yayınladı. CHP Isparta Gençlik Kolları da skandal paylaşım nedeniyle özür diledi. CHP İl Başkanı Yalım Halıcı ise Kılınç'ın gençlik kollarındaki yöneticiliğinin düşürüldüğünü belirterek, kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında işlem yapılan Kılınç, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hazırlanan evrak savcılığa gönderildi.Çirkin paylaşıma ise tepki yağdı:Trabzon da Türkiye'dir yıkılmaz! Edep makamını es geçen bu 'tür' için bir şeyler yapılmalı.: Bu çirkin ve ahlaksız paylaşım, elbette hukuk nezdinde hak ettiği cezayı alacaktır. Ancak söyledikleri kara bir leke olarak alnında kalacaktır.Özür dilemesi benim için bir anlam ifade etmiyor. Gerekli cezayı görmelidir.O kim ki Trabzon'u bu şekilde aşağılıyor. Yazıklar olsun.Trabzon halkından özür dilese de kabul etmiyorum.