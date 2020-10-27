Son dakika: Haberler peş peşe geldi! Hatay ve Mersin'de orman yangını: Yerleşim alanlarına ilerliyor...

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Ekipler ihbarı alır almaz bölgeye hareket ederken, söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş'tan gelen ekipler de katıldı.

MÜDAHALE BAŞLADI

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ HATAY'DA ORMANI YAKMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan 'Ateşin Çocukları' insiyatifi, Hatay'da birçok noktada yangın çıkarmıştı. Yangın günlerce sürerken, yaşam alanlarına inmişti. Birçok insan evini, arabasını, dükkanını kaybederken, sorumluları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Terör örgütü PKK'nın Amanos üzerinden bölgede sabotaj saldırıları planladığı öğrenilmişti.

MERSİN'DE DE ORMAN YANGINI!

Mersin'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika! Mersin Anamur'da orman yangını! İlk görüntüler... | Video