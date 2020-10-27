SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu yine yargıyı hedef aldı: "Ben Zekeriya Öz'üm" diyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı bugün gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, partililere seslenirken, yine skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara direnen mahkemenin hakimlerini firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'e benzetti. Kılıçdaroğlu, "Ben yeni Zekeriya Öz'üm' diyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu terör suçlarından yargılanan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve FETÖ'den tutuklu bulunan Ahmet Altan'a da sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'yı da pas geçmedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER: 'BEN ZEKERİYA ÖZ'ÜM' DİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yaşanan sürece değindi. Kılıçdaroğlu, bu noktada skandal ifadeler kullandı. Yargıya hakaretler yağdıran Kılıçdaroğlu, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerini firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'e benzetti.

Kılıçdaroğlu hakimler hakkında şu skandal ifadeleri kullandı:

Saray ne istediyse ben aynen onu yazarım altına da imza atarım. Ben gücümü Saray'dan alıyorum. Bu kararı vereceğim ki yarın beni Saray daha üst makamlara getirsin. Ben yeni Zekeriya Öz'üm' diyor.

Aldığı kararı ilgili mahkemeye gönderdi, gereğini yap dedi. Ama bizim yeni Zekeriya Öz'ümüz Saray'dan aldığı talimatla 'ben senin kararını uygulamam, ne demek anasaya ne demek karar' dedi.

DEMİRTAŞ, ALTAN VE KAVALA'YA SAHİP ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik skandal sözleri bitmek bikmedi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'den tutuklu Ahmet Altan, terör suçlarından yargılanan Selahattin Demirtaş, 'casusluk' suçundan yargılanan Osman Kavala'ya sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

Selahattin Demirtaş... Beraat eder başka bir dosya, beraat eder başka bir dosya. Ahmet Altan, tahliye tekrar içeri, tahliye tekrar içeri. Osman Kavala, o da içerde. Sen Adalet Bakanı'ysan bu yanlış giden düzene bir çomak sokmayacak mısın?