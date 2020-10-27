Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kendisini karantinaya aldı

Son dakika...Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir koronavirüs hastasına teması sonrası kendisini karantinaya aldı.

KORONA VİRÜS HASTASIYLA TEMAS ETTİ

Rus haber ajansları, bir Covid-19 hastasıyla temas eden Dışişleri Bakanı Lavrov'un kendisini karantinaya aldığını bildiriyor. Lavrov, önceden planlanmış seyahatleri ve görüşmelerini de askıya aldı.

RUSYA'DA 16 BİN KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

1 milyon 537 bin insanın koronavirüse yakalandığı Rusya'da, son 24 saatte 16 bin 650 test pozitif sonuç verdi. Can kayıpları ise 320 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle 26 bin 589 oldu. Rusya'da daha önce aralarında başbakanın da bulunduğu çok sayıda siyasetçinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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