Birini 'Çelikler', ötekini 'Yıldırımlar' vurdu!

SABAH, Erzurum Şenkaya'da 'Çelikler', Iğdır'da ise 'Yıldırımlar' adlı JÖH timleri tarafından etkisiz hale getirilen iki azılı teröriste yönelik operasyonların detaylarına ulaştı.





9 YILDIR DAĞLARDA ELİNDE ŞEHİT KANIYLA GEZİYORDU



İçişleri Bakanlığı'nın arananlar kategorisinde gri listede yer alan terör örgütü PKK üyesi 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu, MLKP üyesi 'Deniz' kod adlı Ender Yalçın ve 'Sipan' kod adlı Adem Çallar'ın Karadeniz bölgesine sızmaya çalıştıkları istihbaratına ulaşıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'ÇELİKLER ' adlı Jandarma Özel Harekat timleri çıktıkları operasyonda izine rastladıkları 3'ü gri listede aranan teröristi adım adım takip etti. 26 gün süren takip sonunda, 14 Haziran günü Şenkaya kırsalına sıkıştırdı.





İSTİHBARAT DEVREYE GİRDİ



Timler Şenkaya kırsalında teröristlerin yerini belirlemek için arazi-arama taraması yaparken teknik ve saha çalışması yapan istihbarat birimleri teröristlerin 8 Temmuz günü bir köyden erzak temin ettikleri bilgisine ulaştı.



KİPRİ'NİN TERMAL KEMARESINA YAKALANDILAR



JÖH timleri ayak izleri ve anlık istihbaratla bölgeyi çember altına alırken, 9 Temmuz Cuma gecesi saat 22.36'da Dokuzelma köyü kırsalında KİRPİ aracı termal kamerasından 3 teröristtin görüntüsünü aldı.

Teröristlerin KİRPİ'nin termal kamera görüntüsünü fark ederek gizlenmek için şemsiye açtıkları görülünce ateş altına alındı.



500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU



9 yıl önce Kars'tan örgüte katılıp gri listede 500 bin lira ödülle aranan (Hejar kod) adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken, diğer 2 örgüt üyesi de sağ olarak yakalandı.



MEHMETÇİĞİN ŞEFKAT VE KARARLIĞI



'Roni Rohani' kod adlı Halis Erdoğan'ın etkisiz hale getirildiği Mehmetçiğin şefkatini ve kararlığını bir kez daha gösteren operasyonun detayları da şöyleydi.



Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı, Iğdır, Kars'ta 1170 personelin katılımıyla 27 Temmuz'da "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı.



Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı "Yıldırımlar" adlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri 21 Eylül günü Ağrı Dağı kırsalı olan Korhan yaylası Kadı tepe bölgesinde 2'si kadın 3 teröristin izine rastladı. Timlerin sıcak temas sağladığı teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan Roni kod adlı terörist Halis Erdoğan etkisiz hale getirilirken yanındaki 2 kadın terörist saklandıkları mağarada Mehmetçiğin "Sizi öldürmek istemiyoruz. Adalete teslim olun'' çağrısında gördükleri şefkatiyle silahlarını bırakarak teslim oldu.