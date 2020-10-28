DHKP-C’nin memur yapılanmasına iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DHKP-C'nin sözde memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne yönelik Ağustos ayında düzenlenen operasyonda, örgüt içinde sorumlu düzeyde bulunan 7 kişi gözaltına alınmıştı. Örgütün "Direnişler Meclisi" olarak adlandırılan adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirilmiş, zanlıların organize ettiği faaliyetleri DHKP-C terör örgütünün inisiyatifiyle yaptığı, sahiplenildiği ve örgüte müzahir internet sitelerinde haber konusu olduğu, bu eylemlerle terör örgütünün ve amacının propagandasının yapıldığı tespit belirlenmişti. İstanbul'da Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayı sanıklarından Mustafa Koçak'ın da katıldığı DHKP-C adına yapılan "Ölüm Orucu" eylemlerine katılanları övücü paylaşım yaptıkları da belirlenen örgüt üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

28 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Örgüt üyeleri A.K., M.D., M.K., G.B., A.Ş., A.Ö. ve N.B'ye "Terör örgütü üyeliği", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve görev yaptırmamak için direnme suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede örgüt üyelerinin Ankara'da uzun süredir devam eden ve örgüt adına propaganda faaliyetleri yürütülen "Yüksel Eylemleri" adlı eylemi organize ettikleri, FETÖ'den işlem yapılan askeri öğrenci yakınları ile irtibatlı oldukları belirtildi.