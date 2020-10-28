Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de dahil tüm ülkeleri etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından ülkemizde üst düzey önlemler alınmaya devam ediyor.

İstanbul Valiliği tarafından denetimler arttırılırken vatandaşlar ve esnaf Koronavirüs salgınına yönelik korunma yöntemleri ile ilgili uyarılıyor. Bu kapsamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla dün İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Ataşehir'de salgına karşı yeni denetimler yapıldı.



O anlar SABAH tarafından bu şekilde görüntülendi:

Korona’ya karşı üst düzey denetim! | Video

SABAH Muhabiri'nin kayda aldığı denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Atalay ve çok sayıda emniyet personeli ve tarım il müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.





752 LOKANTA, 346 KAFE DENETLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir ilçesinde 14 ekiple yapılan denetimler Vali Ali Yerlikaya'nın talimatı ile 30'a çıkarıldı. Günlük denetimlerin artırıldığı Ataşehir'de 752 lokanta-restoran ve 346 kafe-bar denetlendi.





VALİ YARDIMCISI'NIN DA ATEŞİNİ ÖLÇTÜLER

Denetimlerde iş yerleri ve mekânlar tek tek kontrol edilerek kurallara uyulması ve varsa eksikliklerin giderilmesi uyarısında bulunuldu. Kimi mekânlarda ise kontrol için mekâna girecek olan Vali Yardımcısı İnan, İlçe Emniyet Müdürü Aslan, İlçe Tarım Müdürü Atalay ve ekiplerin ateşi ölçülerek içeri alındı.







