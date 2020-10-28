SON DAKİKA! 28 Ekim korona tablosu: 28 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu

Tüm dünyanın ardından Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başlangıcından bu yana özveriyle görev başında olan Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince yapılan analizlerle elde edilen Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta verilerini barındıran 28 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel hesabında paylaşılıyor. Bu bağlamda Corona virüs vaka ve ölü sayıları ve 28 Ekim korona tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler 28 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından, Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarıyla 28 Ekim korona tablosu açıklanıyor. 28 Ekim korona tablosu verileri ve vatandaşlarımızca merak edilen 28 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.
Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.
Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.
Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.
Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.