SON DAKİKA HABER! Koronavirüs aşısı Türkiye'de de denendi! 'Covid-19 aşısı'nın etkilerini Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Azap, "Böylece yaptığımız aşının ne kadar etkili olacağı belli olacak. Hastanemizde başlatmış olduğumuz bu 3'üncü fazın amacı, aşının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyabilmektir. Bugün uyguladığımız aşı, dünya üzerinde ilk olarak Brezilya'da uygulandı. Brezilya'da dün itibarıyla 9 bine yakın gönüllü bu aşıyı yaptı. Daha sonra Endonezya, Bangladeş, Fransa ve Türkiye bu aşının denendiği ülkeler. Bugüne kadar aşı toplamda 10 binden fazla kişide uygulanış durumda. Ülkemizde de uygulanan kişi sayısı 300'ü geçmiş durumda. Türkiye'de 20'den fazla merkez bu çalışmaya katılıyor. Bu çalışmalar çok ciddi çalışmalardır, yakın takip edilmesi gerekiyor. Gönüllü olan kişilerin sağlığı en önemli şeydir" diye konuştu.