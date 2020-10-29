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Başkan Erdoğan kahramanlarının yakınlarını kabul etti

Başkan Erdoğan, kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti. 'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 18:01 Son Güncelleme: 29.10.2020 18:06 ABONE OL
Başkan Erdoğan Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti

Başkan Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarından bazılarının yakınlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti. İletişim Başkanlığı ise bu kabulu resmi Twitter sayfasından duyurdu.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma, Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar, İsmail Hakkı Altunbezer'in torunu Ayşe Baturay, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak'ın kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti
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