Gazete manşetleriyle Cumhuriyet’in ilk coşkusu

Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadığımız bugünlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan paylaştığı gazete kupürleriyle takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

CUMHURİYET'İN İLK GÜNÜNDE GAZETE MANŞETLERİ

Altun'un paylaştığı gazetelerde bugün 100. yılını heyecanla beklediğimiz Cumhuriyet henüz 1 günlük! Cumhuriyet'in ilanının hemen ardından yayınlanan 30 Ekim 1923 tarihli gazetelerden "Cumhuriyet dün resmen ilan edildi", "İlk Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır", "Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti!" manşetleri göze çarptı.

Altun ayrıca İletişim Başkanlığı adına yayınladığı video ile de Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şu mesajı paylaştı:

"Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir. Nice zorluklar sonucu hakedilmiş bir zaferdir Cumhuriyet. Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti!"