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: 'da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var...

haberine göre; 'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yaralıların da olduğu belirtiliyor. Fransa polisi tüm sokakları tutarken, saldırgan her yerde aranıyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:14 Son Güncelleme: 29.10.2020 12:25 ABONE OL
Son dakika: Fransa'da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var...

Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polisler tüm yolları tuttu.

Fransız siyasetçi Estrosi, terör saldırısı olduğunu düşündüklerini bildirdi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen ise bir kadının başının kesilerek öldürüldüğünü iddia etti. Polis kaynaklarının iddialarını doğruladığını belirtti.

Bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor.

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Son dakika: Fransa'da kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
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