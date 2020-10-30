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Bakan Selçuk duyurdu: için 5 milyon lira kaynak aktarıldı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:42 ABONE OL
Bakan Selçuk duyurdu: İzmir için 5 milyon lira kaynak aktarıldı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uzmanlardan oluşan ekiplerle İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uzman ekiplerimiz ile depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de meydana gelen depremin hemen ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzman ekipler sahada çalışmalara başladı.

Depremden etkilenenlere yönelik psikososyal destek ve ihtiyaç tespiti gibi çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.

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Bakan Selçuk duyurdu: İzmir için 5 milyon lira kaynak aktarıldı...
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