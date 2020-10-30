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Başkan Erdoğan'dan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

Başkan , 'ndeki depremin ardından telefonla görüştüğü Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 21:29 Son Güncelleme: 30.10.2020 21:48 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mesajını alıntılayarak İngilizce yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, ben de tüm Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye de Yunanistan'a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir."

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Miçotakis Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirterek, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadelerini kullanmıştı.

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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı
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