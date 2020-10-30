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'a son dakika operasyonu: 16 yabancıya gözaltı

'dan son dakika terör operasyonu haberi geldi. terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 08:56 ABONE OL
DEAŞ'a son dakika operasyonu: 16 yabancıya gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i Irak uyruklu, 1'i Suriye uyruklu toplam 16 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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DEAŞ'a son dakika operasyonu: 16 yabancıya gözaltı
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