HDP’li vekile yargılama yolu

ZeytinDalı Harekatı'na yönelik sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin yasama dokunulmazlığı kapsamında durdurulan yargılaması, Yargıtay tarafından suçun seçimden önce işlendiği belirtilerek bozuldu. HDP'li Çepni, Ankara'da yargılanacak. HDP'li Çepni, sosyal medya hesaplarından "Bütün cihatçı efeler Efrin'e yöneltiliyor. Büyük bir insanlık ve özgürlük mücadelesiyle yenilen katil tecavüzcü sürüsü cihatçı çeteler Efrin işgal saldırısıyla yeniden toparlanmaya, mevzilendirilmeye çalışılıyor" gibi paylaşımlarda bulunmuştu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanan HDP'li Çepni'nin yargılanması, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 Haziran Genel Seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildiği gerekçesi ile 'Yasama Dokunulmazlığı' kapsamında durdurulmuştu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, suçun seçimden önce işlendiği gerekçesiyle yasama dokunulmazlığına dayanılarak verilen kararı bozdu. Yargıtay, Çepni'nin yargılanmasına Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilmesine karar verdi.