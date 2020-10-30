İntikam infazında şok gelişme! Ukrayna'ya giderken yakalandılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. "Lotu Quli" kod adlı Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Nadir Salifov'un (48) Antalya'da 20 Ağustos'ta en yakın adamı ve koruması Khayn Zeyralov (25) tarafından öldürüldüğü cinayette yeni bilgilere ulaşıldı. 2016 yılında İstanbul'da öldürülen "Hayalet" kod adlı Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Rövşen Caniyev cinayetinin intikamı kapsamında öldürüldüğü iddia edilen Nadir Salifov'un cinayetini tasarlayan Ali Movlanlı ve Rasul Gasanov'un cinayetten bir saat önce Türkiye'den kaçtıkları belirlendi.

İstanbul Organize Polisleri; Ali Movlanlı ve Rasul Gasanov'un Bakü'den İstanbul aktarmalı uçakla Ukrayna'ya gideceklerini saptadı. İki şüpheli İstanbul'a indiklerinde gözaltına alındı. İddialara ve Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; gözaltına alınan Ali Movlanlı ve Rasul Gasanov isimli iki şüpheli, Nadir Salifov'un öldürülmesinden önce katil zanlısı Khayn Zeyralov ile buluştu. Şüpheliler cinayetten günler önce Antalya'nın Serik İlçesi'nde bulunan bir otelde kaldı ve Nadir Salifov cinayeti işlenmeden bir saat önce havayolu ile ülkemizden ayrılarak kaçtı. İki ay sonra uçakla İstanbul'a gelen ve yakalanan şüphelilerin Rövşen Caniyev'in adamları olduğu ifade ediliyor.

Cinayetin ardından yakalanan ve tutuklanan Zeyralov'un ifadesinde "Kendisini sevmediğim için öldürdüm. Pişman değilim" dediği iddia edilmişti.