İstiklal mücadelemiz bitmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde açılan Cumhuriyetin 97. yılına özel Milli Mücadele Sergisi'nin açılışında konuştu. Millet Kütüphanesi'nde açılan sergide Erdoğan'ın yanında Çanakkale destanının sembolü 57. Alay'ın sancağı yer aldı. Erdoğan konuşmasında "Yürüttüğümüz mücadele ile kalbi ve gözü üzerimizde olan mağdurlara, mazlumlara umut veriyoruz. Yaşananlar gösteriyor ki Türk milletinin İstiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek. İnancımızı, değerlerimizi kültürümüzü yok etmek, bizi kendi ecdadımıza düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Hamdolsun başaramadılar. Cumhuriyetimizi kurarak mazlumun kalbine bağımsızlık ateşini düşürdük. Emperyalistlerin korkusu da bu zaten. Ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız. Medeniyetimizin ve tarihimizin yüklediği sorumluluk ağırdır ve şereflidir. Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen, araştıran, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak seslerini duyuyorum. En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinir. Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal Harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57. Alay sancağı bunlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal bu sancağın sahibi olan askerlere 'Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek Çanakkale destanının omurgasını inşa etmiştir" dedi.Başkan Erdoğan sergiyi Emine Erdoğan'la birlikte gezdi.Başkan Erdoğan, Külliye'de Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını da kabul etti.