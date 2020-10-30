Son Dakika: İzmir'de şiddetli deprem! İstanbul'da deprem ile sallandı! Yıkılan bina görüntüleri dehşete düşürdü | Video

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'de 6,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 6,6 olduğu belirtildi. Yerin 11,8 km derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. İzmir, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı. İşte İzmir'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri ve ilk görüntüler...

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM! İSTANBUL'DA DEPREM İLE SALLANDI

-AFAD, son dakika açıklamasında depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

-Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum; "Bornova ve Bayraklı'da 5 bina yıkıldı. Enkaz altında vatandaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

-Son dakika bilgisine göre Seferihisar'da 4.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi! AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu açıkladı.

-İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

-AFAD'tan deprem sonrası uyarı geldi: "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."

İZMİR'DE DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından bazı binaların yıkılıdğı bilgisi paylaşıldı.

İşte deprem sonrası ilk görüntüler;

İZMİR ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

VATANDAŞLAR PANİK İÇERİSİNDE SOKAĞA ÇIKTI

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.