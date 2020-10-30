Kandilli Rasathanesi İzmir'deki depremi aHaber'e değerlendirdi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, aHaber'e yaptığı açıklamada tsunami uyarısında bulunud. İzmir'de meydana gelen depremde ilk izlenimlere göre yaklaşık 30-40 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten Özener "Yaklaşık 1,2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal faylanma depremi." dedi.

Saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar- Doğanbey açıklarında kendi tespitlerine göre moment büyüklüğü 6,9 olan bir deprem meydana geldiğini dile getiren Özener, depremin derinliğinin yaklaşık 10-12 kilometre civarında olduğunu, sığ bir deprem yaşandığını kaydetti.

Depremin yaşandığı Ege Bölgesi'nin sismik olarak oldukça etkin bir bölge olduğunu, ana karada ve denizde yoğun bir deprem aktivitesinin yaşandığını anlatan Özener, 1912'den beri büyüklüğü 6,5'in üstünde deprem olduğunu, en son Ege Denizi'nde 2017'de Bordum'da 6,6 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.

Prof. Dr. Haluk Özener uyardı: "Hala tsunami riski var" | Video

"BUGÜNKÜ DEPREMDE DE TSUNAMİ MEYDANA GELDİ"

Özener, depremin yaşandığı yerde deprem aktivitesinin yoğun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2017 Bodrum Gökova Körfezi depreminden sonra da tsunami meydana gelmişti. Çok alışık değiliz ülkemizde. O da küçük bir tsunamiydi. Bugün de tsunami meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde tsunami uyarı merkezi servis sağlayıcısı. Arkadaşlarım deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve ülkemizde Afet ve Acil Durum Başkanlığına tsunami uyarı mesajını göndermiştir."

Tsunaminin ardından dalga yüksekliklerinin hesaplanabildiğini, bu yönde yaptıkları çalışmalarda 30-60 santimetrelik bir tsunami dalgalarının meydana gelebileceğinin öngörüldüğünü anlatan Özener, kıyı bölgelerindeki vatandaşların denizde meydana gelen depremin ardından merakla bakmak yerine mümkün olduğu kadar en hızlı sürede, süratle kıyıdan uzaklaşmaları, yüksek yerlere çıkıp güvenli bölgelere geçmeleri gerektiğini söyledi.

Ege Denizi'nde bu büyüklükte bir deprem yaşanması olasılığının her zaman olduğunu belirten Özener, "İzmir bölgesinde, Ege Bölgesi'nde, denizde birçok fay bulunmakta ve bu faylar her zaman 6'nın üzerinde deprem üretebilecek potansiyele sahip." dedi.

Prof. Dr. Özener, Ege Bölgesi'nde karada da birçok fay bulunduğunu, bunların da deprem üretebilme özelliği olduğunu dile getirerek, 2017'deki 6,6 büyüklüğündeki Bodrum-Kos depreminden sonra büyüklüğü 1'den başlayan 5,5'lara varan 10 bin civarında artçı sarsıntı yaşandığını, vatandaşlara da bu noktada teyakkuzda olmalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.