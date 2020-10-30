Nice 97 yıllara Türkiyem

29 Ekim tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Trabzon Vakfıkebir'de öğretmen, mühendis, bankacı, akademisyen ve mimarlar arkadaş grubunun oluşturduğu bando takımı konser verdi. Batman Hasankeyf'te Türk bayrağı açıldı. Antalya'da dalgıçlar St. Didier batığına dalıp dev Atatürk posteri açtı. Konya'daki kutlamalarda bir anne Atatürk resimli tişört giydirdiği bebeğiyle görüntülendi. Ayvalık'ta Türk bayraklarıyla donatılan bir gezi teknesinde öğrenciler kordon boyunca konser verdi. Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler, HDP İl Başkanlığı binası önünde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.SABAH