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Anneleri ‘Vatan bölünmez’ diye ’yi inletti

Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
Şırnak Anneleri ‘Vatan bölünmez’ diye HDP’yi inletti
Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 8'inci haftada da bir araya geldi. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını, ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı. Aileler, 29 Ekim Cumhuriyet bayramında "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Van, Bitlis, Muş'ta gaziler ve çok sayıda vatandaş bayram gururunu yaşadı. Elazığ'da asker üniforması giyen iki çocuk geçit törenini selamladı. Siirt'te ve Malatya'da da halk sokaklarda sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram gururunu yaşadı.
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Şırnak Anneleri ‘Vatan bölünmez’ diye HDP’yi inletti
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