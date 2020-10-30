Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

AFAD'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 522 KİŞİ YARALANDI

6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 522 olduğunu açıkladı.