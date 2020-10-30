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Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

Tüm Türkiye'nin gözü 'de! Seferihisar'ın merkez üssü olduğu depremin ardından son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Son bilgilere göre İzmir'deki depremde 12 kişi hayatını kaybetti. , yaralı sayısının 522 olduğunu aktarırken bölgede toplam 144 artçı sarsıntının olduğunu belirtti. İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu yaralı olarak kurtarıldı

Giriş Tarihi: 30.10.2020 23:13 Son Güncelleme: 30.10.2020 23:27 ABONE OL
Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

Depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

Aynı dairede kadının 27 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı.

Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

AFAD'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 522 KİŞİ YARALANDI

6.6 şiddetindeki sonrasında 'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre , 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 522 olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. 'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı.

Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı

Son dakika uyarısında bulunan , hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurgularken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.

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Son dakika haberi... Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı Depremden 6 saat sonra bir kişi daha yaralı kurtarıldı
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