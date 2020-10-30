Son dakika haberi: İzmir'de enkaz altında kalan Buse'ye ulaşıldı! İşte ilk görüntüler

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkaz altında kalan Buse'ye önce telefonla ulaşılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de konuştuğu Buse'ye arama kurtarma ekipleri ulaştı. Buse'nin enkaz altından çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: "Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni."

Son dakika! Enkaz altındaki Buse'ye ulaşıldı! | Video

NİŞANLISI DA BEKLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar sürerken enkaz altında Hasyılmaz ile konuştu. Buse Hazyılmaz'ın 'Ben kedi sesi çıkarayım siz köpekleri salın' şeklindeki sözeleri duygulandırdı. Enkaz başında bekleyen nişanlısı Nurullah Yalçın "Diş kontrolüne gelmişti" dedi

İsminin Buse Hasyılmaz olduğu öğrenilen depremzedeyle konuşan Pakdemirli; "Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?" diye sordu.

Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefonda konuştu | Video



Enkaz altındaki Buse de Bakan Pakdemirli'ye "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" dedi. Bakan Pakdemirli, "Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret" dedi.



Öte yandan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın da enkaz başında umutla bekledi. Nişanlısıyla telefonda görüştüğünü belirten Yalçın "İyi olduğunu söyledi. Şu anda sesleri duyuyor. Diş kontrolüne geldi. 2. katta. Annesi ve babasıyla beraber geldi" dedi.