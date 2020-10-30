Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklama: 30-40 Km'lik fay kırıldı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Özener, "En büyüğü 4.9 olan 21 artçı sarsıntı oldu" dedi. Özener, depremin ardından küçük bir tsunami olduğunu kaydetti.

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"ARTÇILAR 15 GÜN KADAR SÜREBİLİR"

Özener, "Artçıların da bir süre 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarına kadar da artçılar bekleyebiliriz. Depremde 30-40 kilometrelik fay kırıldı. Bugün de bir tsunami meydana geldi. Deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve ülkemizde tüm kurumlara tsunami uyarı mesajını gönderdik." ifadelerini kullandı.

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