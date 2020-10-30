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haberi: 'nden depremiyle ilgili açıklama: 30-40 Km'lik fay kırıldı

haberi: Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener 'in ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Haluk Özener, "En büyüğü 4.9 olan 21 artçı sarsıntı oldu" dedi. Özener, depremin ardından küçük bir tsunami olduğunu kaydetti. Özener, 30-40 KM'lik fay hattının kırıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:07 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklama: 30-40 Km'lik fay kırıldı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Özener, "En büyüğü 4.9 olan 21 artçı sarsıntı oldu" dedi. Özener, depremin ardından küçük bir tsunami olduğunu kaydetti.

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"ARTÇILAR 15 GÜN KADAR SÜREBİLİR"

Özener, "Artçıların da bir süre 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarına kadar da artçılar bekleyebiliriz. Depremde 30-40 kilometrelik fay kırıldı. Bugün de bir tsunami meydana geldi. Deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve ülkemizde tüm kurumlara tsunami uyarı mesajını gönderdik." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklama: 30-40 Km'lik fay kırıldı
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