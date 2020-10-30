Son dakika İzmir depremi: Avukat baba oğul depreme aynı ofiste yakalandı! Kurtarma ekipleri oğulla irtibata geçti

İzmir depreminden umutlu haberler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği depremden çok sayıda kişi de sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında iletişime geçtiği çok sayıda kişi de kurtarılmayı bekliyor.
BABA OĞUL AYNI OFİSTE DEPREME YAKALANARAK ENKAZ ALTINDA KALDI
Ferda Murat Duman ve aynı ofisi paylaştığı kendisi gibi avukat olan oğlu Ekrem Özgür Duman'la depreme Bayraklı İlçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan Rızabey apartmanında yakalandı. Baba oğul yıkılan binanın enkazı altında kaldı.
Kurtarma ekipleri binada yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında yeni bir mucizeyle karşılaştı. Kurtarma ekipleri Avukat Ekrem Özgür Duman'la irtibat kurmayı başardı. Ekiplerin "Bir yerlere vur ses çıkar" çağrısına Özgür Murat Duman duvara vurarak yanıt verdi.
Ekipler baba oğulu kurtarmak için zamanla yarışıyor
AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin son yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 211 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir" denildi.