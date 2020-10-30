Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda.

Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. İşinin ehli olmayan insanların binaların üzerine çıkmasına müsaade etmeyelim.

Ekiplerimiz ilgili arkadaşlarımız gereken tüm faaliyetleri yapacaklar. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum.

Ceset çıkarılan binalarımız var, bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız da var.

