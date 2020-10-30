Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

: Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

haberi: Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. Depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremden son dakika gelişmleri...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:40 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:53 ABONE OL
Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

İzmir Valisi Köşger, şunları söyledi:
''10'un üzerinde yan yatmış bina var. Arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. 70'e yakın kişi canlı olarak kurtarıldı.
Bizim vatandaşlardan özellikle istirhamımız, kıyı bölgelerindeyseniz meydana geldiği zaman meraklı gözlerle denize bakmak yerine kıyıdan uzaklaşmasıdır.

Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin.

İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video

Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

Bizim açıklamalarımızı beklesinler. Şu an için kan anonsu, ihtiyacı yok.
Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar.
Ben tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum, panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ediyorum.

Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda.
Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. İşinin ehli olmayan insanların binaların üzerine çıkmasına müsaade etmeyelim.
Ekiplerimiz ilgili arkadaşlarımız gereken tüm faaliyetleri yapacaklar. Tüm 'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum.
Ceset çıkarılan binalarımız var, bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız da var.

Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı

30 ilçenin kaymakamıyla da temas kurdum. Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Onun dışında bir sıkıntımız yok.''

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir Valisi Köşger açıkladı! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 70 kişi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA