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MSB'den İzmir depremi sonrası yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama

(MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 uçağın 14 sorti icra ettiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 10:02 ABONE OL
MSB'den İzmir depremi sonrası yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 uçağın 14 sorti icra ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız sürdü. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplam 14 sorti icra etti." ifadelerine yer verildi.

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MSB'den İzmir depremi sonrası yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama
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