Muharrem İnce CHP yönetimine bayrak açtı: Skandallar partisinde kalmaya mecbur muyum?

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' adını verdiği yeni oluşumla ilgili İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. İnce, birlikte hareket edeceği isimleri ve yol haritasını açıkladı. CHP'yi sert bir dille eleştiren Muharrem İnce, partiyi böldüğü yönündeki iddialarla ilgili, "Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olabilirdi. 50 artı 1'de bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı'nı desteklemiyoruz ki. Böyle bir şey yok. Niye bölelim o zaman. Bence buraya bölüyor diyenler 4 işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya? Yani Atatürk diyemeyeceksin, 'Gazi Mustafa Kemal derim' diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam, yollarım ayrılır. Mecbur muyum" ifadelerini kullandı.İnce, ana muhalefetin kötü yönetildiğini belirterek, "Böyle bir ortamda ana muhalefetin oyunun yüzde 60'ı geçmesi lazım. Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Kendi içişleri biz bir şey yapmıyoruz. Bir hafta mafya lideri CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor. Bir hafta CHP'li bürokrat CHP genel başkanına hakaret ediyor. Bir hafta Atatürk diyemiyor. Her hafta bir skandal bekliyorum bu hafta ne çıkacak diye. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Artık yeni siyaset yapma dönemi. Dünyada bunu Memleket Hareketi olarak ilk biz başlattık" dedi. CHP ile HDP arasındaki gizli ittifaka da değinen İnce, "İttifakları kimle yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Gizli saklı değil. Son seçimlerde büyükşehirlerde bize HDP'nin desteği olmasaydı alamazdık. CHP yönetimi çıksın, teşekkür etsin'. Etmezsen yarın sıkıntılı olur bu süreç" dedi. "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine ise İnce, "Derdimiz memleket" diye konuştu.