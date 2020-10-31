Son dakika: Depremde bir acı haber daha! Bir kadının daha cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de deprem faciasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, saat 01.30 sıralarında Rıza Bey Apartmanı'nda Beril Gidiş adında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Apartmanın 5'nci katında oturduğu öğrenilem Beril Gidiş'in cansız bedeni çıkartılırken, annesi Aynur Gidiş'in bulunması ve kurtarılması için arama çalışmaları sürüyor.



CAN KAYBI 42'YE YÜKSELDİ



AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 05.30 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 786 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 42 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667'sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi: Enkaz altından bir kişiye daha ulaşıldı