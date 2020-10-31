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haberi: tarihinde bir ilk oldu! Son sözleri yürek yaktı...

HABERİ: ’da cephede yaralı askerleri güvenli bölgeye götüdürdüğü sırada hayatını kaybeden Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi Areste Bakhishova toprağa verildi. Bakhishova'nın son sözlerini annesi anlattı.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 08:24 Son Güncelleme: 31.10.2020 08:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan tarihinde bir ilk oldu! Son sözleri yürek yaktı...

Azerbaycan ordusu stratejik merkeze 5 kilometreye kadar yaklaştı. Ermenistan'a karşı cephe hattında destan yazan Azerbaycan ordusunda görevli kadın asker Areste Bakhishova, yaralı arkadaşlarını güvenli bölgeye götürdüğü sırada uğradığı hain saldırıda hayatını kaybetti.

"ÇOCUKLARIM SANA EMANET" SON SÖZLERİ OLDU

Bakhishova'un savaşın başladığı bugünden itibaren şehit düşen ilk kadın asker olduğu belirtildi. İki çocuk annesi Bakhishova'dan geriye son sözleri kaldı.

Bakhishova'nın annesi, şehit kızının son sözlerini gözyaşlarıyla ifade ederek, "Kızım bana, bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet dedi" diye konuştu.Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi Areste Bakhishova'nın dün toprağa verildiği kaydedildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan tarihinde bir ilk oldu! Son sözleri yürek yaktı...
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