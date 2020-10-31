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Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Murat Karayılan'ı ininde korku sardı! Böyle itiraf etti: Tüm yollar tutmuşlar, gitmeyecekler, imha edecekler...

! 'ı ininde korku sardı! Böyle itiraf etti: Tüm yollar tutmuşlar, gitmeyecekler, imha edecekler...

haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Terör örgütünü 'ininde vurma' taktiği ile hareket edilirken, güvenliği sağladığı bölgelerde de kontrolü elinden bırakmıyor. Örgüt tükenme noktasına gelirken, ele başlarından sakladığı ininde büyük panik yaşıyor. Karayılan, "Tüm yolları, tepeleri tutmuşlar, gitmeyecekler. Bizi burada imha etmeye çalışacaklar" diyerek yaşadığı paniği diğer elebaşlarına aktardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ANKARA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 07:16 Son Güncelleme: 31.10.2020 07:24 ABONE OL
Son dakika! Murat Karayılan'ı ininde korku sardı! Böyle itiraf etti: Tüm yollar tutmuşlar, gitmeyecekler, imha edecekler...
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Son dakika! Murat Karayılan'ı ininde korku sardı! Böyle itiraf etti: Tüm yollar tutmuşlar, gitmeyecekler, imha edecekler...
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