Son dakika! Murat Karayılan'ı ininde korku sardı! Böyle itiraf etti: Tüm yollar tutmuşlar, gitmeyecekler, imha edecekler...

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Terör örgütünü 'ininde vurma' taktiği ile hareket edilirken, TSK güvenliği sağladığı bölgelerde de kontrolü elinden bırakmıyor. Örgüt tükenme noktasına gelirken, ele başlarından Murat Karayılan sakladığı ininde büyük panik yaşıyor. Karayılan, "Tüm yolları, tepeleri tutmuşlar, gitmeyecekler. Bizi burada imha etmeye çalışacaklar" diyerek yaşadığı paniği diğer elebaşlarına aktardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...