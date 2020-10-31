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Son dakika haberi... Depremle ilgili provokatif paylaşımı çok konuşulmuştu! Karar verildi

'deki depremin ardından çirkin paylaşımıyla gündeme gelen M.B.K hakkında son dakika bilgisi geldi. 'da, hesaplarından İzmir'deki ile ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.B.K., tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:08 Son Güncelleme: 31.10.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika haberi... Depremle ilgili provokatif paylaşımı çok konuşulmuştu! Karar verildi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K., depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.

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Son dakika haberi... Depremle ilgili provokatif paylaşımı çok konuşulmuştu! Karar verildi
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