Başkan Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı

Başkan Erdoğan'ın Burhan Kuzu ile ilgili mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."