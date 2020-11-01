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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan 'dan mesajı... Erdoğan Koronavirüs tedavisi gören Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan Kuzu'ya rahmet dilerken yakınlarına taziyelerini iletti

DHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 13:52 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı

Başkan Erdoğan'ın Burhan Kuzu ile ilgili mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı
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