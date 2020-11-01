Dünyadan destek mesajları yağdı

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında tüm dünyadan Türkiye için destek mesajları yağdı. Ülkelerin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Dışişleri Bakanları ile büyükelçiler ve misyon şefleri dayanışma dileklerini iletti. KKTC, Azerbaycan, Pakistan, İran, Irak, Malezya, Endonezya, Katar, Kazakistan, Gürcistan, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Finlandiya'nın yer aldığı çok sayıda ülkeden devlet başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde destek mesajı geldi.Diğer taraftan NATO, Avrupa Birliği (AB) Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de İzmir için taziye ve destek mesajlarını iletti.