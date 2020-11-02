4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcılar köyünde yaşayan 4 yaşındaki İsmail, ailesinin tarlada çalıştığı sırada sağ kolunu biçerdöver makinesine kaptırdı. Ailesi tarafından Erzurum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan küçük İsmail, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ailesinden alınan onay ile el cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Çavuş, Op. Dr. Ali Eray Günay ve Op. Dr. Sait Dalyan'ın bulunduğu ekibin 4 saatlik operasyonu sonrasında İsmail Demir'in kopan kolu yerine dikildi.

BİR HAFTA SONRA KOLUNU KULLANMAYA BAŞLADI

Mikro cerrahi yöntemleri ile atardamar, toplar damar, sinir, kas tamirleri ve kemik tespiti yapılan İsmail, bir hafta sonra kolunu kullanabilir hale geldi.

Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çavuş, "Hasta sevkler ve transferler sonucu bize 11. saatte gelebildi. Yaşı küçük ve başka da bir şansı olmadığı için tüm riskleri göze alarak çocuğumuzu ameliyata aldık. Çok şükür bir sorun da yaşamadık. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Teknik olarak çok zor bir işlem olmasa da hastanın hayatıyla ilgili ciddi bir risk söz konusuydu" diye konuştu.

ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN

Minik İsmail'in babası Mehmet Selim Demir ise, tarlada ailesi ile birlikte çalıştıkları sırada kazanın meydana geldiğini belirterek; "Çocuğun nasıl geldiğini fark etmedik. İsmail, 'Başım döndü düştüm' dedi. Harman makinesinin kayışına kolunu kaptırmış. İlk önce Erzurum Devlet Hastanesi'ne geldik. Burada doktorlar Kayseri Şehir Hastanesindeki Dr. Ali Eray Günay bey ve Dr. Mehmet Çavuş bey ile görüştüler. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği uçak ambulans ile Kayseri'ye sevk edildik. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. 11 saat süren bekleyişten sonra zor bir ameliyatla çocuğumun kopan kolu yerine dikildi. Çok şükür rabbime bir hafta sonra İsmail kolunu kullanabilir, yemek yiyebilir hale geldi. Önce Allah sonra doktorlarımızın ve ekibinin gayreti sonrasında oğlumun kolu kurtarıldı" dedi.