Enkazdan çıkan drama gözyaşı

Bayraklı'daki 7 katlı, 28 daireli Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının üçüncü günü, dramatik anlara sahne oldu. Binada şu ana dek 5. kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirildi. Apartmanın bir bölümünde de ikinci kat seviyesine kadar inildi. Büyük bir umutla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışan ekipler, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Aynı aileden 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin, Mert ve Eda Küçükyumuk çifti ile 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu bildirildi. Küçükyumuk ailesinde geriye ise birikte çektirdikleri mutlu bir aile fotoğrafı kaldı.Arama kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi'nden Tahsin Kaymak, 3 cansız bedenin çıkarılmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazda görevli diğer arkadaşlarının teselli ettiği Kaymak, "Zerre kadar yorgunluğum yok. Enkazdan cansız bir bebek çıkınca sinirlerim boşaldı. Hepimizi insanız" diye konuştu.AFAD'ın (İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yaptığı açıklamaya göre, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Depremde yaralanan 961 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilirken, 218'inin tedavisi devam ediyor. Depremden bu yana, 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı meydana geldi. Enkaz altından ise 105 vatandaş sağ kurtarıldı.